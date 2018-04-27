Нелегалы пытались попасть в Европу через Азербайджан

2018-04-27 10:34 | www.oxu.az | 6

Сотрудники Госпогранслужбы предотвратили попытку трех иностранных граждан использовать территорию Азербайджана в качестве транзита для незаконного переезда в Европу по фальшивым паспортам.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе ГПС, во время регистрации на рейс Шарджа-Баку вызвали подозрение паспорта выдававших себя за граждан Великобритании Сиддиги Салмы 1958 г.р. и Сиддиги Мужээба Ур Рехмана 1987 г.р.

Кроме того, во время регистрации рейса Баку-Франкфурт фальшивый паспорт предоставил Мухаммад Лугман Мухаммад Амен 1995 г.р., выдававший себя за гражданина Германии.

Паспорта указанных лиц были проверены в специальной лаборатории. Было установлено, что они поддельные. Во время обыска задержанных лиц были обнаружены паспорта граждан Пакистана и Ирака. Все они пытались направиться в Европу через Азербайджан.

В отношении задержанных иностранцев проводятся оперативно-следственные мероприятия.