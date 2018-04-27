Историческая встреча лидеров двух Корей - ФОТОРЕПОРТАЖ

2018-04-27 10:40 | www.oxu.az | 5

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, пересекшим южную границу КНДР с окончания войны в 1953 году.

В деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне, в пятницу он провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Это первая встреча между руководителями двух Корей с 2007 года.



Нынешняя встреча особенно важна с учетом заявленной КНДР инициативы по примирению с Югом и предстоящих переговоров Кима с президентом США Дональдом Трампом.



Oxu.Az со ссылкой на Газета.Ru представляет фоторепортаж с исторической встречи двух лидеров: