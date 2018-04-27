На инаугурацию Путина придет около пяти тысяч гостей

2018-04-27 10:47 | www.oxu.az | 5

Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина, намеченная на 7 мая, не повторит сценарий шестилетней давности, когда проезд победившего на выборах главы государства по пустынным улицам центра Москвы транслировали в прямом эфире.

Как передает Oxu.Az об этом сказал «Интерфаксу» источник во властных структурах.

«Повторения этого сценария не будет. Тогда проезду из Белого дома в Кремль придавали символический смысл: шесть лет назад Владимир Путин, оставив кресло премьер-министра, занял пост президента.

На этот раз победивший глава государства место работы не меняет», - сказал собеседник.

Он напомнил, что в 2012 году победивший на выборах президента Путин в черном лимузине проследовал в Кремль по Кремлевской набережной и Васильевскому спуску. Этот проезд транслировался в прямом эфире. Тогда многие обратили внимание, что в момент проезда кортежа центр столицы, вопреки обыкновению, был совершенно пуст.

«Нынешняя инаугурация будет отличаться от предыдущих и большим количеством гостей - их придет около 5 тысяч», - сказал источник.

Для сравнения: на церемонии инаугурации в 2012 году присутствовали около двух тысяч человек.

Среди приглашенных будут участники избирательной компании, волонтеры, работавшие в штабе избранного президента.

«Часть гостей сможет воочию наблюдать за парадом президентского полка, который Путин примет на Соборной площади Кремля», - отметил источник.

«В остальном инаугурация будет выдержана в рамках протокола. Ее сценарий был разработан в бытность президентом РФ Бориса Ельцина и с тех пор существенным корректировкам не подвергался.

Исключение - место проведения мероприятия: Ельцин вступал в должность в Кремлевском Дворце съездов, а начиная с 2000, инаугурация проходит в Большом Кремлевском дворце», - сказал собеседник агентства.

По сложившейся уже традиции, инаугурация проводится в полдень. За несколько минут до этого избранный президент прибывает в Кремль, проходит через Георгиевский и Александровский залы, в Андреевском зале поднимается на подиум, где уже находятся председатель Конституционного суда и главы обеих палат парламента. Затем победивший на выборах глава государства произносит текст присяги, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр Конституции.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 млн избирателей. Таким образом, Путин продемонстрировал рекордный за всю свою политическую карьеру результат как в процентном отношении, так и по абсолютному числу набранных голосов.

А.Мамедов

