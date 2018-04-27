В Нефтчале нанесли ущерб природе на 50 тысяч манатов

2018-04-27 10:57 | www.oxu.az | 7

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд на территории Нефтчалинского района на предмет соблюдения экологического законодательства.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе инистерства, в ходе рейда было установлено, что на земельном участке в Нефтчалинском районе было вырвано с корнем 114 кустов тамарикса, вывезено 588 кубометров песка, повреждено 600 кубометров почвы.

Расследование установило, что природе был нанесен ущерб в размере 50 869,84 маната. По факту в муниципалитете Хазарского района составили акт.

Собранные материалы были направлены в Генпрокуратуру Республики для проведения соответствующих мер.