Вагиф Асадов обратился к «торопящимся» водителям

2018-04-27 11:03 | www.oxu.az | 8

Ситуации, создающие пробки и плотность на дорогах Баку, находятся в центре внимания. Продолжаются мероприятия с целью предотвращения возможных пробок и плотности на улицах и проспектах города Баку в часы пик.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник Вагиф Асадов.

Он отметил, что на территориях с интенсивным движением, где проводятся ремонтные работы, водители должны быть сдержанными и соблюдать правила дорожного движения.

«Каждый житель города, выйдя из дома и направляясь по какому-либо адресу, в первую очередь думает о том, как доехать быстрее. Но каждый участник дорожного движения должен думать не только о себе, но и о других, не создавать проблемы на дорогах под предлогом спешки, чутко относиться к рекомендациям.

Конкретная задача каждого участника дорожного движения заключается в том, чтобы соблюдать правила, осознавать свою ответственность, с уважением относиться не только к своим, но и к правам других участников движения на дорогах», - добавил В.Асадов.