Экскурсия в Центр инноваций и предпринимательства Барама Azercell по случаю «Дня девушек в ИКТ» ®

2018-04-27 10:36 | www.apa.az | 7

Ежегодно в последний четверг апреля отмечается международный «День девушек в ИКТ», учрежденный в 2010 году Международным союзом телекоммуникаций – специализированной структурой Организации объединенных наций (ОНН) в сфере ИКТ. В связи с этим, для содействия повышению роли женщин в сфере ИКТ по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий была организована экскурсия учениц старших классов полной средней школы № 55 в Центр инноваций и предпринимательства Барама при ООО Azercell Telekom, являющимся ведущим оператором мобильной связи и сыгравшим особую роль в подготовке профессиональных ИКТ-кадров. В ходе экскурсии сотрудники отдела кадров Azercell провели презентации, рассказали об успехах женщин, работающих в сфере ИКТ, и о проектах, реализуемых в целях оказания им поддержки, а также проинформировали посетителей о Студенческой стипендиальной программе, Программе стажировки, Летне-зимних школах. Сотрудники Центра инноваций и предпринимательства Барама рассказали школьницам о своей деятельности и успехах Стартапов. В завершение мероприятия состоялся семинар на тему “İdea generation”, в ходе которого школьницы ознакомились с идеями и подходами к делу одного предпринимателя, заимствовав при этом опыт инновационного процесса.

Для сведения отметим, что ООО Azercell Telekom – лидирующая компания в сфере передовых технологий – осуществляет различные проекты для привлечения женщин в ИКТ-сферу и обучения их в данном направлении. В рамках проектов для женщин, работающих в ИТ-сфере, организованы различные программы и встречи, проведены семинары по основам ИТ, программам LİNUX, CİSCO, ORACLE. Напомним, что Центр Барама за 9 лет деятельности содействовал реализации более 70 стартап-проектов, 45 из которых стали началом успешного бизнеса. Для более подробной информации, обращайтесь по адресу news@mcs.az.



Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана, компания Azercell Teleсom была основана в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и др. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией Global Wireless Solutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.