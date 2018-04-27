Директор ЦСИ: Армения нуждается в отношениях с Азербайджаном

2018-04-27 11:17 | www.oxu.az | 10

На днях состоялся первый после переизбрания официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию. Этот визит совпал со значительным событием для региональной геополитики - уходом от власти Сержа Саргсяна в Армении, ставшим логическим продолжением стихийных волнений в этой стране.

О переговорах лидеров Азербайджана и Турции, внутриполитической ситуации в Армении и путях выхода Еревана из состояния хаоса в контексте его взаимоотношений с соседями в интервью Oxu.Az рассказал директор Центра стратегических исследований в Азербайджане Фархад Мамедов.

- Как вы охарактеризуете визит Ильхама Алиева в Турцию – первый официальный визит после переизбрания на пост президента Азербайджана?

- Первый официальный визит президента Азербайджана неслучайно был осуществлен в Турцию.

Это братская и наиболее близкая Азербайджану страна. На встрече президентов Ильхам Алиев подчеркнул одну важную деталь. Он сказал, что в мире сегодня нет аналогичного примера такого близкого, братского союза, как союз между Азербайджаном и Турцией.

Мы привыкли наблюдать англосаксонский, славянский и другие союзы, которые озвучивают громкие заявления о братстве и сотрудничестве. Но в последние 10-15 лет стало больше противоречий, чем согласий внутри этих союзов.

Между тем, Турция и Азербайджан, наоборот, реализуют нарастающее сотрудничество.

Если в 90-е годы турецкие инвестиции являлись очень важными для Азербайджанской Республики, для развития реального сектора экономики нашей страны, то сегодня и за последние несколько лет выросли азербайджанские инвестиции в Турцию, и особенно в энергетическую, нефтехимическую сферы, а также на строительство одного из крупнейших портов в Турции.

С другой стороны, соседствующим странам в мире зачастую очень сложно выстраивать взаимодействие по реализации экономических проектов. Возникают финансовые и прочие проблемы, и главное - не хватает политической воли у самих глав государств. В итоге многие проекты прекращаются на середине.

Но вопреки сегодняшним реалиям, все проекты, заявленные с 90-х годов, проекты между Турцией и Азербайджаном были реализованы. И реализованы вовремя. Это трубопроводные, транспортные, энергетические проекты и т.д. По всем этим вопросам были достигнуты конкретные решения, и они успешно реализованы.

Все это и ежегодные встречи президентов Азербайджана и Турции привели к тому, что наши страны сформировали несколько трехсторонних форматов сотрудничества. Это Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Иран-Турция, Азербайджан-Россия-Турция, Азербайджан-Туркменистан-Турция и т.д.

Нельзя забывать, что Турция - это страна, которая не на словах, а на деле показывает свое братское отношение к Азербайджану. Это однозначная и активная поддержка позиции Баку в вопросе Нагорного Карабаха, закрытие границ со страной оккупантом - Арменией, отсутствие дипломатических отношений с Ереваном. Турция поддерживает все предложенные Азербайджаном экономические, транспортные проекты в обход Армении.

Президенты в этот раз подписали стратегически важные документы по дальнейшему сотрудничеству. Были определены основные приоритеты следующего этапа сотрудничества. Это очень важно для Азербайджана.

Данный визит Ильхама Алиева в Турцию, а также планируемое этим летом открытие трубопровода «TANAP» станут новой вехой в истории наших взаимоотношений. Это также, несомненно, повлияет на увеличение товарооборота между странами.

- Как вы думаете, касались ли главы двух государств темы Армении на переговорах тет-а-тет?

- Не будем забывать, что визит Ильхама Алиева в Турцию совпал с волнениями в Армении. Поэтому возможно, события в Армении также стали предметом обсуждений и на встрече Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во-первых, обе страны граничат с Арменией, и что самое интересное - самые длинные границы у Армении именно с Азербайджаном и Турцией.

Во-вторых, Армения представляет угрозу как для Азербайджана, так и для Турции, потому что есть заявленные и, к сожалению, на сегодняшний день реализованные территориальные претензии к нашим странам.

- Как вы оцениваете внутреннюю ситуацию в Армении? Какие перспективы открываются для страны с уходом от власти Сержа Саргсяна?

- Что касается внутренней ситуации в Армении, то тут все весьма непредсказуемо. После длительного засилья представителей карабахского клана, а именно Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, была предпринята попытка еще более удлинить срок правления. Но все закончилось народным протестным движением.

Азербайджан всегда заявлял, что Армения, как страна, которая не имеет выхода к океану, обязана выстраивать добрососедские отношения. Сегодня именно тот факт, что Азербайджан может выстраивать дружеские, взаимовыгодные отношения с другими государствами, позволяет нашей стране выходить на мировые рынки, реализовывать геоэкономические проекты и быть всегда на несколько шагов впереди той же самой Армении.

Экзистенционально эта страна не может демонстрировать высокие показатели экономического роста.

То есть, во главе Армении может стоять Нобелевский лауреат или самое чистое правительство, но развиваться эта страна не будет, не имея добрососедских отношений с Азербайджаном, с уязвимой транспортной инфраструктурой. Речь идет о том, что весь товарооборот Армении с главным торговым партнером – Россией зависит от погодных условий на грузино-российской границе.

Ильхам Алиев всегда указывал на иррациональность руководства Армении по отношению к своему же государству. Мы всегда указывали Еревану, что данная политика ведет к краху армянского государства и потере суверенитета. Однако они отказываются это понимать.

Али Мамедов

Foto: Эльнур Угур

