Schneider Electric о ведении бизнеса в Центральной Азии

2018-04-27 11:13 | www.trend.az | 7

Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ, рассказал, как Евразии нужно вести умную геополитику и делать ставку на малый и средний бизнес, пишет в пятницу Sputnik Узбекистан.

По мнению Йохана Вандерплаетсе, амбиции должны быть направлены на создание новейших технологий внутри Евразийской зоны.

Он рассказал "Коммерсанту", что существенную роль играют инвестиции в инфраструктуру, хорошие дороги, аэропорты, индустриальные зоны. "Я много путешествую по СНГ и видел лучшие передовые практики, такие, как экономическая зона "Алабуга" в Татарстане, успешный путь Астаны к превращению в финансовый хаб для Центральной Азии, успех ИТ-кластера в Минске и т.д. Это все правильные шаги", — сказал он.

Сложной задачей он назвал поддержку среднего и малого бизнеса. Сила немецкой индустрии заключается в тысячах малых и средних инновационных компаний, а не в гигантах "Фольксваген" или "Сименс". То же самое справедливо в отношении Бельгии или Франции.

В России или Казахстане все сильно зависит от огромных компаний, принадлежащих государству. У стран поменьше еще не выражена мотивация стимулировать средний и малый бизнес, хотя это может быть огромным конкурентным преимуществом внутри Евразийского пространства.