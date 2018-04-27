Зависимость бюджета Казахстана от средств Нацфонда снижается

2018-04-27 11:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2018 года доходная часть годового консолидированного бюджета (КБ) Казахстана исполнена на 24 процента - 2 319,68 миллиарда тенге, что на 1,4 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает Ассоциация финансистов Казахстана.

За отчетный период налоговые поступления составили 2 240,67 миллиарда тенге, обеспечив исполнение годового бюджета на 25,3 процента, в том числе налоговые поступления в Нацфонд составили 454,6 миллиарда тенге.

Увеличение налоговых поступлений в КБ при снижении поступлений в Нацфонд может свидетельствовать об уменьшающейся зависимости бюджета от нефтяного сектора.

Бюджетные расходы за первый квартал 2018 года составили 2 418,4 миллиарда тенге — исполнение годового плана на 22,5 процента. Для сравнения, за первый квартал 2017 года расходы консолидированного бюджета были на уровне 2 130,37 миллиарда тенге. В структуре расходов в текущем году 27 процентов приходится на социальную помощь и обеспечение (654,09 миллиарда тенге), образование -17,5 процента (423,81 миллиарда тенге) и здравоохранение — 13,6 процента (328,22 миллиарда тенге).

Расходы на обслуживание долга составили 156,7 миллиарда тенге из 601,95 миллиарда тенге, запланированных на 2018 год.

Чистое бюджетное кредитование за отчетный период составило 108,65 миллиарда тенге при плане на 2018 год в 144,16 миллиарда тенге. Сальдо по операциям с финансовыми активами составило 33,65 миллиарда тенге при годовом плане 76,38 миллиарда тенге. Таким образом, дефицит КБ Казахстана за первый квартал текущего года составил 241,04 миллиарда тенге. Данный разрыв в основном финансируется за счет использования остатков бюджетных средств (224,59 миллиарда тенге). В бюджете страны на текущий год заложен дефицит в 1 297,61 миллиарда тенге.