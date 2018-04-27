Джейхун Велиев - диетологам: Мне никто из вас не нравится

2018-04-27 11:21 | www.oxu.az | 7

Известный фитнес-тренер Джейхун Велиев обвинил диетологов в невежестве.

Как передает Oxu.Az, на своей странице в «Instagram» он написал статус в адрес всех диетологов:

«Я обращаюсь ко всем диетологам страны. Прошу всех изучить фитнес-диету. Для начала узнайте, сколько калорий фитнес-тренер заставляет ученика сжигать во время тренировки. Если питаться пятью сухофруктами в час, как вы прописали, то помрешь с голоду.

Идите поучитесь, а потом работайте с занимающимися фитнесом пациентами. Мне никто из вас не нравится. Так и знайте!».

Пярвиз Гусейн

