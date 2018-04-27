Назван состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы

2018-04-27 11:24 | www.oxu.az | 7

Определился состав женской сборной Азербайджана по вольной борьбе на чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске.

Как передает Oxu.Az, в состав вошли: Мария Стадник (50 кг), Анжела Дороган (53 кг), Солмаз Гашимзаде (55 кг), Алена Колесник (57 кг), Татьяна Омельченко (59 кг), Эльмира Гамбарова (62 кг), Элис Манолова (65 кг), Ирина Нетреба (68 кг) и Сабира Алиева (76 кг).

В качестве тренеров в Россию отправятся Ровшан Умудов и Андрей Стадник.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет 2-4 мая.

С.Т.

