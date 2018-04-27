В Турции задержаны трое особо опасных террористов

2018-04-27 11:24 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации, проведенной Турецкой разведывательной службой (MİT), были задержаны три члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ), пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что один из задержанных террористов является так называемым «эмиром» ИГ.

Информация о гражданстве и личности задержанных террористов не разглашается.

Отметим, что 13 апреля в турецкой провинции Адана в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей (ИГ).

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн.