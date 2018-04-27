Премьер-министр Великобритании поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

2018-04-27 11:38 | www.apa.az | 7

26 апреля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезы Мэй.

Как сообщает АПА, премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Затем в присутствии Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Терезы Мэй между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), компанией BP Exploration (Azerbaijan) Limited и Аффилированной нефтяной компанией SOCAR было подписано соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке и разработке перспективного блока D230 в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и генеральный исполнительный директор компании ВР Роберт Дадли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность премьер-министру Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй за поздравления.

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20:48

Сегодня состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба президента.

Сегодня завершился визит президента Азербайджана в Великобританию.