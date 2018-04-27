В Баку предотвращена попытка переноса наркотиков в следственный изолятор

2018-04-27 11:38 | www.apa.az | 7

В результате проведенных сотрудниками оперативного аппарата Пенитенциарной службы оперативно-розыскных мероприятий была предотвращена попытка переноса наркотических средств в следственный изолятор № 2.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт службы, во время осмотра посылки, который принес обвиняемому по статье 234.2 Уголовного кодекса Мамедову Вагифу Исмаил оглу его сосед, житель города Мингячевир Алимирзоев Баханат Гурбан оглу, внутри упаковки с сахаром были обнаружены спрятанные специальным образом 0,078 г. наркотических средств – метадона.

По факту ведется расследование.