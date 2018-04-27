На «Формуле 1» исправили ошибку с флагом – ФОТО

2018-04-27 11:34 | www.oxu.az | 7

Устранена ошибка с флагом, установленным на крыше одной из трибун для зрителей «Формулы 1», передает аккредитированный на соревнования корреспондент Oxu.Az.

Отметим, что вчера на одной из трибун для зрителей «Формулы 1» был неправильно установлен азербайджанский флаг. В результате зеленый и синий цвета флага поменялись местами, а полумесяц оказался развернут в зеркальном отражении.

В настоящее время ошибка исправлена, на трибуне размещен азербайджанский флаг правильного формата.