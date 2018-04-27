Помпео прибыл в Брюссель для переговоров с союзниками по НАТО

2018-04-27 11:34 | www.trend.az | 7

Новый госсекретарь США Майк Помпео спустя всего несколько часов после назначения на должность прибыл в Брюссель, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

По данным телеканала, министры иностранных дел НАТО встретятся в пятницу в бельгийской столице для подготовки саммита лидеров стран НАТО, намеченного на июль. Министры обсудят вопросы, связанные с Россией, Афганистаном, и "политику открытых дверей" для новых членов альянса.

По словам высокопоставленного американского чиновника, "Помпео планирует убедиться, что НАТО сохранит единую позицию "нет привычным делам" с Россией, а также призвать членов альянса выполнить обязательства по выделению 2% ВВП на оборону".