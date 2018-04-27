ВС Азербайджана провели соревнования

2018-04-27 11:45 | www.oxu.az | 7

Согласно плану боевой подготовки на 2018 год, в одном из воинских объединений азербайджанской армии проведено соревнование на звание «Лучшее инженерно-саперное отделение».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, соревнование, организованное с целью выполнения задач инженерного обеспечения боевых действий в сложных оперативных условиях, было проведено на специально оборудованном учебном полигоне.

В ходе соревнований личный состав выполнил задачи по инженерному обеспечению.

По итогам соревнований были определены и награждены победители.