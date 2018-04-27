Премьер-министр Великобритании поздравила Ильхама Алиева с избранием на пост президента - ОБНОВЛЕНО

2018-04-27 11:54 | www.apa.az | 7
Вчера состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй.
Как сообщает АПА, Т.Мэй поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.
Выразив удовлетворение от встречи с президентом Ильхамом Алиевым, она отметила, что этот визит президента Азербайджана создаст хорошую возможность для обсуждения вопросов в области экономики и торговли, энергетики, безопасности. Премьер-министр Великобритании подчеркнула значимость подписываемого между SOCAR и компанией BP соглашения с точки зрения расширения сотрудничества. Тереза Мэй выразила благодарность за участие и оказываемую поддержку Азербайджаном миротворческим операциям в Афганистане.
Президент Ильхам Алиев, выразив благодарность за поздравление, отметил, что повестка двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией очень широкая и наши страны осуществляют активное сотрудничество в различных направлениях, в том числе в политической, экономической, энергетической, торговой инвестиционной сферах. Глава государства отметил, что в данный момент ведется активная работа в направлении расширения и диверсификации торговых связей и для этого есть большой потенциал: «Ряд британских компаний уже много лет работают в Азербайджане, сотрудничество SOCAR-BP носит стратегический характер».
Отмечая, что наши двусторонние отношения основаны на партнерских связях, глава государства выразил уверенность, что его визит в Великобританию будет способствовать расширению сотрудничества.
На встрече также обсуждались вопросы регионального развития и безопасности.
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Сегодня состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба президента.
Сегодня завершился визит президента Азербайджана в Великобританию.