Ильхам Алиев встретился с Терезой Мэй - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-04-27 11:57 | www.oxu.az | 7

26 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй.

Как передает Oxu.Az, премьер-министр Тереза Мэй поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Она выразила удовлетворение встречей с Ильхамом Алиевым и заявила, что этот визит президента Азербайджана создаст хорошие возможности для обсуждения вопросов в сфере экономики и торговли, энергетики и безопасности.

Затем в присутствии президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Терезы Мэй между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), компанией BP Exploration (Azerbaijan) Limited и Аффилированной нефтяной компанией SOCAR было подписано соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке и разработке перспективного блока D230 в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и генеральный исполнительный директор компании ВР Роберт Дадли.

21:12

26 апреля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй.

Как сообщает Oxu.Az, 26 апреля завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Великобританию.