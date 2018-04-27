Решение суда о ликвидации казахстанского Delta Bank вступило в силу

2018-04-27 11:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы о принудительном прекращении деятельности АО «Delta Bank» вступило в силу 25 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Вкладчики и клиенты банка — физические лица имеют право на возмещение вкладов и сумм, размещенных на текущих счетах и платежных карточках до 10 миллионов тенге по депозитам в национальной валюте, и до 5 миллионов тенге по депозитам в иностранной валюте.

Выплата возмещения будет производиться из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) через АО «Банк ЦентрКредит». Банк-агент начнет выплату гарантийного возмещения не позднее 17 мая 2018 года.

Сумма обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения составляет порядка 141 миллиона тенге, количество клиентов — физических лиц, имеющих право на получение возмещения — 2 244 человека, из них 2 242 — в пределах максимальной суммы возмещения.

Общий объем средств КФГД, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 577,6 миллиарда тенге.

Физические лица, имеющие депозиты сверх гарантируемой суммы, и юридические лица вправе получить возмещение от ликвидационной комиссии АО «Delta Bank» в ходе реализации активов банка в порядке и очередности, определенной законодательством Казахстана о банках и банковской деятельности.