В Турции задержан один из главарей ИГ - ФОТО

2018-04-27 12:04 | www.oxu.az | 7

В турецком городе Измир сотрудниками контртеррористического отдела полиции задержаны четверо членов группировки «ИГ», в том числе так называемый эмир сирийского города Дейр-эз-Зор и его предместий.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Задержанный (сообщаются только инициалы - К.Е.Х), является одним из ответственных за массовую казнь (700 человек) мирного населения в декабре 2017 года в сирийском регионе Саидат.

Также террорист состоит в родственных связях с одним из наиболее приближенных к главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади руководителей группировки.

Вместе с К.Е.Х. задержаны еще трое экстремистов, занимающие высокие позиции в иерархии ИГ. Они доставлены в управление безопасности на допрос.

Али Мамедов

