Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

2017-03-27 22:52 | www.oxu.az | 4

Нападающий сборной Португалии и испанского «Реала» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом текущего сезона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал France Football.

Рейтинг журнала составлен на основе окладов, премиальных, а также доходов от рекламы. Всего за сезон 32-летний португалец заработал €87,5 млн, на втором месте в рейтинге значится форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (76,5), на третьем - его партнер по команде бразилец Неймар (55,5).

В списках самых высокооплачиваемых тренеров первое место занимает Жозе Моуринью, который возглавляет английский «Манчестер Юнайтед», соотечественник Роналду заработал за сезон €28 млн. Второе место занял главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи (23,5), третье - бывший тренер французского ПСЖ Лоран Блан (20).

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Выступая за «Реал», португалец стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны и Суперкубка УЕФА, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года.

С.Б.

