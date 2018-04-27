Власти Армении не хотят связываться с Пашиняном

2018-04-27 12:09 | www.oxu.az | 7

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером протестного движения Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь Карапетяна Арам Араратян.

Как предает Oxu.Az, в сообщении отмечается, что очередное приглашение Пашиняна практически не отличается от предыдущего. Ответ Карапетяна – тот же, что и в предыдущий раз.

«Переговоры, где одна сторона исключительно диктует свою повестку, а другая не может представлять ее, не могут считаться таковыми», - говорится в сообщении.

Кроме того, Карапетян продолжает придерживаться точки зрения, согласно которой проведение встречи перед камерами уже предполагает, что целью переговоров является отнюдь не достижение каких-то результатов.

А.Мамедов

