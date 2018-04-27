Организована экскурсия в центр Barama Azercell по случаю «Дня девушек в ИКТ»

2018-04-27 12:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Ежегодно, в последний четверг апреля отмечается международный «День девушек в ИКТ", учрежденный в 2010 году Международным телекоммуникационным союзом – специализированной структурой ООН в сфере ИКТ.

В связи с этим, для содействия повышению роли женщин в сфере ИКТ, по инициативе министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана была организована экскурсия учениц старших классов полной средней школы № 55 в центр инноваций и предпринимательства Barama при ООО Azercell Telekom, являющегося ведущим оператором мобильной связи и играющего особую роль в подготовке профессиональных ИКТ-кадров.

В ходе экскурсии сотрудники отдела кадров Azercell провели презентации, рассказали о перспективах развития для женщин, работающих в сфере ИКТ, и проектах, реализуемых компанией в целях оказания им поддержки. Они также проинформировали юных посетителей о студенческой стипендиальной программе, Программе стажировки, Летних и Зимних школах организуемых Azercell. Сотрудники центра Barama рассказали школьницам о своей деятельности и успехах стартапов. В завершение мероприятия состоялся семинар на тему «Idea generation», в ходе которого школьницы ознакомились с идеями и подходами к делу одного предпринимателя, заимствовав при этом опыт инновационного процесса.

Azercell Telekom – лидирующая компания в сфере передовых технологий – осуществляет различные проекты для привлечения женщин в ИКТ-сферу и обучения их в данном направлении. В рамках проектов для женщин, работающих в ИКТ-сфере, были организованы различные программы и встречи, проведены семинары по основам ИТ, программам LINUX, CISCO и ORACLE.

Центр Barama за девять лет деятельности содействовал реализации более 70 стартап-проектов, 45 из которых стали началом успешного бизнеса.