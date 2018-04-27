Ассортимент производимой в Азербайджане продукции оборонного назначения достиг 1200 наименований

2018-04-27 12:24 | www.apa.az | 7

На предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана продолжилась реализация мер, запланированные на 2018 год. По заключенным на основании заказов силовых структур республики контрактам изготавливались и доставлялись им различные виды оборонной продукции.

Как сообщает АПА, это было отмечено на заседании коллегии по итогам первого квартала 2018 года Министерства оборонной промышленности.

Было отмечено, что 89% продукции, произведенной за отчетный период, была оборонного и специального назначения, а 11% - гражданского назначения.

Ассортимент производимой в Азербайджане продукции оборонного назначения достиг 1200 наименований.

Произведенные боеприпасы, современное стрелковое и артиллерийское оружие, беспилотные летательные аппараты, бронемашины и другая продукция военного назначения экспортируется в более чем 10 стран. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем экспортируемых товаров вырос в два раза.

Также было сказано, что в текущем году в соответствии с Программой оборонного заказа предприятиями министерства запланировано проведение опытно-конструкторских работ по 127 наименованиям продукции, охватывающих 118 тем. Данные работы охватят 181 этап. Среди запланированных к производству продукции можно назвать наступательный пулеметы специального назначения, автоматическое оружие различного калибра, стволы для крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек, комплекс автоматического гранатомета, подствольный гранатомет и оптические прицелы для снайперского оружия.