Президент Ильхам Алиев: Для расширения и диверсификации торговых связей между Азербайджаном и Великобританией есть большой потенциал (версия 2)

2018-04-27 12:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах. Она, выразив удовлетворение от встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, отметила, что этои визит Президента Азербайджана создаст хорошую возможность для обсуждения вопросов в области экономики и торговли, энергетики, безопасности.

Премьер-министр Великобритании подчеркнула значимость подписываемого между SOCAR и компанией BP соглашения с точки зрения расширения сотрудничества. Тереза Мэй выразила благодарность за участие и поддержку, оказываемую Азербайджаном миротворческим операциям в Афганистане.

Президент Ильхам Алиев, выразив благодарность за поздравление, отметил, что повестка двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией очень широкая и наши страны осуществляют активное сотрудничество в различных направлениях, в том числе в политической, экономической, энергетической, торговой инвестиционной сферах. Глава государства отметил, что в данный момент ведется активная работа в направлении расширения и диверсификации торговых связей и для этого есть большой потенциал. Многие компании из Великобритании долгие годы осуществляют деятельность в Азербайджане, а сотрудничество SOCAR-BP носит стратегический характер.

Подчеркнув, что двусторонние отношения основываются на партнерские связи, глава государства выразил уверенность в том, что его визит в Великобританию будет служить делу расширения сотрудничества.

Во время беседы также обсуждались вопросы регионального развития и безопасности.

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