Стали известны имена лидеров практической сессии в классе FIA Formula-2

2018-04-27 12:38 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, второе время показал итальянский гонщик из команды Campos Vexatec Racing Лука Гиотти (1:57.208), третье - Ральф Бошунг из команды MP Motorsport (1:57.629)

Отметим, сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Соревнования стартуют и финишируют на площади Азадлыг. Начиная отсюда, болиды сделают 51 круг в направлении против часовой стрелки, проехав мимо Девичьей башни, Ичери Шехер и круга Азнефть.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.

Сезон стартовал 25-го марта в Австралии, после 3 этапов в соревновании пилотов лидирует гонщик «Ferrari» Себастьян Фоттель (54 очка), его преследуют пилоты «Mersedes» Льюис Хэмилтон (45) и Вальтерри Боттас (40).

В командном зачёте лидирует «Mersedes» (85 баллов). «Ferrari» (84 балла) на втором, «Red Bull» (55 баллов) на третьем месте.