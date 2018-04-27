Определились лучшие пилоты практической сессии автогонок в классе FIA Formula-2

2018-04-27 12:15 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Пилот команды Carlin Сержиу Сетте Камара показал лучшее время по итогам свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2 в Баку.

Его результат составил 1:57.136.

Второе время показал итальянский гонщик из команды Campos Vexatec Racing Лука Гиотто (1:57.208), третье - Ральф Бошунг из команды MP Motorsport (1:57.629)

Сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

В первый день Гран-при также пройдут два свободных заезда в классе Формула 1 и квалификация в классе Формула-2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.