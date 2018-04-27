Самые оригинальные цитаты и события Shamkir Chess 2018 - торт, футбол и слезы (ФОТО)

2018-04-27 12:17 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Шамкире проходит пятый супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщает Trend Life.

Турнир интересен не только своими напряженными партиями и интересными результатами, но и событиями и высказываниями гроссмейстеров.

Шахрияр Мамедъяров после ничьи с соотечественником Теймуром Раджабовым: "Я не могу играть против азербайджанских шахматистов. Не получается действовать в полную силу. Непросто смотреть на своего товарища по сборной и друга, как на соперника Поэтому, на международных турнирах не хочу противостоять своим соотечественникам".

А Теймур Раджабов сказал: "В последнее время наши поединки завершаются вничью. Точный счет наших ничейных партий не помню, потому что статистикой не интересуюсь. Безусловно, на некоторых турнирах мы являемся соперниками, но это обстоятельство никоим образом не влияет на наши отношения".

Также Шахрияр рассказал о том, что некоторые гроссмейстеры не принимают своих поражений: "На турнире в Китае я обыграл украинца Василия Иванчука, который после встречи не смог сдержать слез. Увидел его залитые слезами глаза, и на меня это плохо подействовало. Огорчились и его болельщики. Иванчук очень чувствительный человек, поэтому так отреагировал".

"Слезную историю" вспомнил и Теймур: "Иногда бывает так, что шахматисты не могут принять поражение. Помню, как однажды мой соперник, которого я обыграл на одном из турниров, не сумел сдержать слез. Это на меня очень повлияло. Но я считаю, что всегда надо оставаться собранным".

Рауф Мамедов в день своего 30-летнего юбилея сыграл вничью с Аниш Гири, хотя мечтал о победе: "Победа стала бы прекрасным подарком к такому дню. Семь туров подряд играю вничью, поэтому хотелось, наконец, взять полновесное очко. К сожалению, не получилось. Считаю, все, что происходит в день рождения, влияет на человека. Поэтому хочется побольше приятных событий". В ходе пресс-конференции в зал вошли волонтеры, которые поздравили шахматиста праздничным тортом и шарами по случаю его юбилея.

Интересно, что турнирная игра оставила Рауфа Мамедова без полуфиналов Лиги чемпионов по футболу: "Я впервые в своей карьере встречался в Веселином Топаловым. До того у нас даже не было партий с ним в блиц. Много готовился в выходной день, потому что не знал, как он будет играть. Так что для меня настолько была важна подготовка, что я даже футбол не посмотрел".

Шахрияр Мамедъяров после поражения от Веселина Топалова рассказал, что после анализа той встречи, окончательно убедился в том, что у него было выиграно, причем он видел правильное продолжение за доской, но так не сыграл. Это, конечно же, его сильно расстроило. Шахрияр пошутил, что обычно, когда проигрывает, жалеет о том, что играл в нарды вместо того, чтобы больше заниматься шахматами. А в четвертом туре позиция была выигранной, так что даже не успел ни на что посетовать.

В Олимпийском комплексе Шамкира прошел футбольный турнир с участием четырех команд, созданных из участников и организаторов. В финальном матче команда азербайджанских шахматистов встретилась со сборной Мировых звезд, куда вошли иностранные гроссмейстеры. Игра, запомнившаяся многими яркими моментами, завершилась со счетом 2:1 в пользу Мировых звезд. Примечательно, что в ее составе все голы провел чемпиона мира Магнус Карлсен. Норвежец, забивший 6 голов в турнире, стал его лучшим бомбардиром.