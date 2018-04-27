Представьте себя с помощью услуги «Подписанный звонок» от Bakcell ®

2018-04-27 12:43 | www.apa.az | 8

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает радовать своих абонентов инновационными и полезными услугами. Новая услуга Bakcell «Подписанный звонок» позволит вам представиться при помощи подписи, даже если ваш номер не записан в адресной книге вызываемого абонента. В результате, абонент которому вы звоните, увидит не только ваш номер, но и выбранную вами подпись.

Услуга будет полезна как частным, так и корпоративным клиентам. Так, корпоративные абоненты тарифов «Bakcell Business» смогут воспользоваться услугой подписи, чтобы представить себя потенциальным клиентам с первого же звонка, в то время как частные лица смогут описать свое настроение или отправить вызываемому абоненту оригинальное сообщение, чтобы сделать звонок еще веселее и интереснее.

Чтобы активировать услугу, нужно отправить СМС-сообщение с текстом вашей подписи на короткий номер 5111 (стоимость 1 СМС: 0.10 AZN для частных клиентов и бесплатно для корпоративных клиентов). После получения подтверждающего сообщения, вы сможете начать пользоваться услугой. Чтобы показать свою подпись, нужно всего лишь набрать *5* перед номером вызываемого абонента. Стоимость каждого «подписанного звонка» для абонентов CIN и Klass составляет 0.10 AZN (c учетом НДС), в то время как корпоративные абоненты тарифов Bakcell Business смогут использовать услугу всего за 1.99 AZN (с учетом НДС) в месяц. Все вызовы в рамках услуги «Подписанный звонок» рассчитываются в соответствии с текущим тарифным планом абонента.

Отметим, что данной услугой можно пользоваться по всей стране, для звонков только на номера оператора Bakcell. Абонент несет полную ответственность за выбранную им подпись. Более подробную информацию об услуге «Подписанный звонок» можно получить на странице https://www.bakcell.com/ru/call_signature. Будучи известным лидером в сфере инноваций, компания Bakcell продолжит радовать современных пользователей мобильной связи новыми и интересными услугами.