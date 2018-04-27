Рамиз Мелик: Сколько можно снимать сериалы про свекровь и золовку?!

2018-04-27 12:41 | www.oxu.az | 9

Сериалы портят имидж азербайджанского кино.

Таким мнением с Oxu.Az поделился народный артист Азербайджана, актер и режиссер Рамиз Мелик.

«Раньше наши фильмы снимали корифеи, и снимались в них тоже корифеи. Эти картины до сих пор смотрят с огромным удовольствием. Но к сожалению, в последнее время показывают низкопробные сериалы, которые портят имидж азербайджанского кино», - сказал артист.

«Сколько можно снимать сериалы про свекровь, свекра и золовку? У нашего народа есть свое горе, интересующие и заботящие нас вопросы, герои. Хотел бы, чтобы мое мнение, как артиста, учли и снимали сериалы на эту тему».

Народный артист сообщил, что отклоняет предложения сниматься в сериалах:

«Мне предлагали сниматься в 5-6 сериалах, все банальные и на бытовую тему. Однажды я спросил: Кто будет сниматься в ваших сериалах? Мне ответили, что сниматься будут певцы. Я сказал, что пусть тогда снимают всю филармонию, я тут причем?».

Пярвиз Гусейн

