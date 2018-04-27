Азербайджан продает оружие более чем 10 странам

2018-04-27 12:46 | www.oxu.az | 7

В Министерстве оборонной промышленности состоялось заседание коллегии, посвященное итогам первого квартала 2018 года.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, на заседании председательствовал министр Явер Джамалов.

Было отмечено, что 89% продукции, произведенной за отчетный период, составляла продукция оборонного и специального назначения, а 11% - гражданского назначения.



Ассортимент производимой в Азербайджане продукции оборонного назначения доведен до 1200 наименований.



Произведенные боеприпасы, современное стрелковое и артиллерийское оружие, беспилотные летательные аппараты, бронемашины и другая продукция военного назначения экспортируется в более чем 10 стран. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем экспортируемых товаров вырос в два раза.



Также было сказано, что в текущем году в соответствии с Программой оборонного заказа предприятиями министерства запланировано проведение опытно-конструкторских работ по 127 наименованиям продукции по 118 темам. Данные работы будут проведены в 181 этап.

Среди запланированных к производству продукции можно назвать наступательный пулемет специального назначения, автоматическое оружие различного калибра, стволы для крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек, комплекс автоматического гранатомета, подствольный гранатомет и оптические прицелы для снайперского оружия.