Прогноз погоды на завтра

2018-04-27 12:57 | www.apa.az | 6

28 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть северо-западный ветер, к вечеру он усилится.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-14°, днем 23-28°, в Баку ночью 12-14°, днем 25-27° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность - 45-55%.

В большинстве западных районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, в некоторых местах град. Ночью и утром туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 24-29°, в горах ночью 5-10°, днем 12-17° тепла.

Умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 28 апреля будут в основном благоприятными для метеочувствительных людей. Усиление ветра хазри на фоне повышения атмосферного давления 29 апреля скажется неблагоприятно на здоровье метеочувствительных людей.