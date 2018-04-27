Во время свободной сессии в классе FIA Formula-2 в Баку произошла авария (ФОТО)

2018-04-27 12:28 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Во время свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2 в Баку произошла авария.

Пилот команды BWT Arden Максимилиан Гюнтер не вписался в поворот. В результате аварии болид загорелся, однако благодаря маршаллам возгорание удалось потушить.

В пятницу в Баку завершилась свободная сессия автогонок в классе FIA Formula-2.

По итогам сессии лучшее время показал пилот команды Carlin Сержиу Сетте Камара с результатом в 1:57.136.

Второе время показал итальянский гонщик из команды Campos Vexatec Racing Лука Гиотто (1:57.208), третье - Ральф Бошунг из команды MP Motorsport (1:57.629)

Сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.