Температура воздуха резко понизится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2018-04-27 13:15 | www.oxu.az | 7

В Азербайджане изменятся погодные условия.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха в столице и на полуострове по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-7 градусов.

Начиная с западных районов, с вечера 28 апреля до утра 30 апреля в районах Азербайджана погода будет нестабильной, ожидаются грозы, дождь, местами ливни, возможен град. Будет преобладать временами усиливающийс западный ветер.

Температура воздуха в районах по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-8 градусов.

Уровень воды в реках может повыситься.