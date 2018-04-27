Борис Джонсон назвал межкорейский саммит хорошей новостью

2018-04-27 12:46 | www.trend.az | 7

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал хорошей новостью проведение саммита между КНДР и Южной Кореей, однако предостерег от излишнего оптимизма. Об этом он заявил в пятницу журналистам на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

"Я очень воодушевлен тем, что происходит. Я не думаю, что кто-то, кто посмотрит на историю северокорейских планов разработать ядерное оружие, может быть слишком оптимистично настроенным на данный момент, но очевидно это хорошие новости", - заявил Джонсон. Его заявления транслировал телеканал Sky News.