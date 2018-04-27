«Азеришыг»: Будет применяться единый тариф на подключение абонентов к электросети

2018-04-27 13:13 | www.apa.az | 7

«Подключение абонентов к электросети занимает 5 дней, хотя закон позволяет осуществлять этот процесс в течение 15-ти дней».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил начальник управления делами ASAN xidmət Эльсавар Рустамли. Он добавил, что в ближайшее время будет применяться единый тариф на подключение абонентов к электросети: «Этот вопрос рассматривается Кабмином. Новые тарифы на подключение абонентов к электросети будут зависеть не от расстояния, а от использованных кВт/часов».