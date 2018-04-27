Лидеры Северной и Южной Кореи договорились

2018-04-27 13:23 | www.oxu.az | 7

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Декларация включает в себя сокращение вооружений, прекращение «враждебных действий», превращение границы в «зону мира» и переговоры с другими странами, такими как США.

Ранее сообщалось, что главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.