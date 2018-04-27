В Ираке казнят двух азербайджанок

2018-04-27 13:30 | www.oxu.az | 8

Центральный уголовный суд Ирака вынес смертные приговоры в отношении двух гражданок Азербайджана.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

По сообщению представителя Высшего судебного совета страны Абделя Саттара Биркдара, 26 апреля Уголовный суд Ирака приговорил двух гражданок России, обвиняемых в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство», к пожизненному заключению.

Он также сообщил, что Центральный уголовный суд вынес смертные приговоры в отношении пяти женщин, в том числе двух гражданок Азербайджана и трех гражданок Кыргызстана.

Еще пять женщин – двух россиянок, двух азербайджанок и француженку – приговорили к пожизненному лишению свободы.