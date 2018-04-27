Госпогранслужба задержала иностранцев, пытавшихся эмигрировать в Европу через Азербайджан (ФОТО)

2018-04-27 12:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвратили попытку трех иностранных граждан использовать территорию Азербайджана в качестве транзита для незаконного переезда в Европу посредством фальшивых паспортов, говорится в сообщении ГПС, распространенном в пятницу.

Во время регистрации на рейс Шарджа-Баку подозрение вызвала подлинность паспортов Сиддиги Салмы (1958 года рождения) и Сиддиги Мужээба Ур Рехмана (1987), выдававших себя за граждан Великобритании.

Во время регистрации рейса Баку-Франкфурт фальшивый паспорт предоставил Мухаммад Лугман Мухаммад Амен (1995), выдававший себя за гражданина Германии.

Паспорта указанных лиц были проверены в специальной лаборатории. Было установлено, что они подделаны.