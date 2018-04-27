Гран-при Азербайджана Формула 1 входит в ТОП-10 лучших событий у туристов на весенние праздники

2018-04-27 12:52 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку включен в рейтинг лучших событий у туристов на весенние праздники 2018 года, составленный аналитическим агентством ТурСтат.

Рейтинг майских праздничных фестивалей сделан по данным анализа их туристической привлекательности и уникальности.

Как отмечает агентство, в 2017 году Гран-при Азербайджана Ф1 в Баку посетило около 8 тысяч иностранных туристов, а туристы из России были на первом месте среди иностранцев.

В ТОП-10 событий на весенние праздники-2018, популярных у туристов, вошли: Фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге, гастрофестиваль «Крупная рыба/Big Fish 2018» в Светлогорске (Калининградская область), экопраздник «День гуся» в Кологриве (Костромская область), гастрофестиваль «Чак-чай» в Болгаре (Татарстан), праздник «Первая борозда» в усадьбе Шахматово (Московская область), Фестиваль тюльпанов под Новоузенском (Саратовская область), фестиваль «Амурское Албазино» в Благовещенске (Амурская область), праздник пиона «Воронцовый край» в Викторополе (Белгородская область), Elbrus Race 2018 в Терсколе (Кабардино-Балкария) и Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.