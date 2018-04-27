Ведется работа над памятником Лютфи Заде

2018-04-27 13:34 | www.apa.az | 8

Ведется работа над надгробьем всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде.

Как сообщили АПА в НАНА, изготовление памятника поручено известному скульптору, народному художнику, академику Омару Эльдарову.

О.Эльдаров сказал, что памятник будет изготовлен в оригинальной и совершенно нестандартной форме: «В данный момент работаю над проектом надгробья Лютфи Заде. Сложно объяснить, в какой форме будет памятник. Могу сказать, что в надгробье будет присутствовать символ двери».

О.Эльдаров сказал, что бюст будет готов до годовщины ученого.

Отметим, всемирно известный азербайджанский ученый, основатель теории нечетких множеств и нечеткой логики, профессор Калифорнийского университета Лютфи Заде скончался в Калифорнии 6 сентября 2017 года на 96 году жизни. Он завещал похоронить его в Азербайджане. 29 сентября тело ученого доставили в Баку и похоронили в I Аллее почетного захоронения.