Трансферты из ГНФАР в госбюджет с 2003 года составили 79,9 млрд. манатов

2018-04-27 13:36 | www.apa.az | 8

Суммарный объем трансфертов в госбюджет Азербайджана из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) с 2003 года по 1 апреля 2018 года составил 79 млрд. 916 млн. манатов. Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, в том числе за I квартал 2018 года объем трансфертов из ГНФАР в госбюджет составил 2 млрд. 299 млн. манатов.

Напомним, что Госнефтефонд начал осуществлять трансферты в госбюджет Азербайджана в 2003 году. ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.