В Китае надеются на позитивные итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

2018-04-27 13:03 | www.trend.az | 8

Китай надеется на позитивные итоги исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Мы все сегодня увидели с экранов телевизоров исторический момент, когда руководители КНДР и Южной Кореи пересекли военно-демаркационную линию и пожали друг другу руки. Мы приветствуем этот исторический шаг со стороны двух стран, одобряем проявленную ими политическую решительность и мужество. Мы искренне надеемся на позитивные итоги этой исторической встречи", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.