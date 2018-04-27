Дональд Трамп направил письмо президенту Азербайджана

2018-04-27 13:43 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, в письме говорится: «Уважаемый господин Президент. Я намерен работать с Вами во многих сферах, представляющих взаимный интерес для американского и азербайджанского народов.

Вместе с вами мы можем добиться прогресса в борьбе с терроризмом, создании новых рабочих мест и повышении энергетической безопасности в Европе. Прогресс в борьбе с коррупцией и мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта внесет вклад в эти усилия.

Выражаю наилучшие пожелания Вам и азербайджанскому народу».