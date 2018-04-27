В Баку температура понизится на 4–7 градусов, в некоторых районах ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2018-04-27 13:45 | www.apa.az | 7

29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове подует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура понизится на 4 – 7 градусов.

С вечера 28 апреля начиная с западных районов Азербайджана до утра 30 апреля, ожидаются переменная облачность, грозы, дожди, местами проливные. В предгорных районах возможен град, снег. Подует западный ветер. Температура понизится на 4 – 8 градусов. Ожидается повышение уровня воды в реках.