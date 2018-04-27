Трамп направил письмо Ильхаму Алиеву

2018-04-27 13:47 | www.oxu.az | 8

Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в тексте письма говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Я намерен работать с вами во многих областях, представляющих взаимный интерес для американского и азербайджанского народов.

Вместе с Вами мы можем добиться прогресса в уничтожении терроризма, создании новых рабочих мест и улучшении энергетической безопасности Европы. Продвижение в вопросах борьбы с коррупцией и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта внесет вклад в эти усилия.

Я выражаю наилучшие пожелания Вам и народу Азербайджана».