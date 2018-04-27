Пилоты Aston Martin Red Bull Racing провели необычную гонку в Гобустане (ВИДЕО, ФОТО)

2018-04-27 13:06 | www.trend.az | 10

БАКУ /Trend Life/ - Участники Гран-при Азербайджана Формулы-1, пилоты команды Aston Martin Red Bull Racing Дэниэль Риккардо и Макс Ферштаппен провели необычную гонку в заповеднике Гобустан, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Макс, в качестве водителя, и Даниэль на месте пассажира, состязались с местными автолюбителями на ЛАДА Нива 4х4. В интервью после гонки, пилоты поделились своими впечатлениями.

Макс Ферстаппен: "Было весело! Очень много скал, но это был хороший день. Очень необычно, что такой пейзаж как в Гобустане, расположен так близко к морю, здесь красиво. Что касается вождения, да, мы немного посоревновались с местными ребятами на такой же машине. Они, конечно, знают местность лучше, но мы водим быстрее, я думаю".

Комментируя езду Макса, Дэниэль на пассажирском сидении признался, что несмотря на то, что он доверяет способностям своего напарника, было несколько нервных моментов: "К счастью, ЛАДА прекрасно справилась. Каждый раз, когда Макса заносило, я чувствовал, что он справится с управлением, но определенно было несколько опасных моментов".

Макс ответил, что не хотел напугать своего товарища: "Я не пытался напугать Дэниэля, но сам знаю, что когда ты на пассажирском сидении – это всегда немного страшнее, потому что ты не контролируешь ситуацию. Но, думаю, все было под контролем, без приключений".