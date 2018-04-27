Состоялась телефонная беседа между главами МИД России и Азербайджана

2018-04-27 13:46 | www.apa.az | 7

«По взаимной договоренности между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялась телефонная беседа».

Об этом АПА сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он сказал, что министры обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и подготовку к предстоящему саммиту прикаспийских государств.

Также среди обсуждаемых тем был процесс переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.