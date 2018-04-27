Зарубившим родителей супругам зачитан приговор – ФОТО

2018-04-27 13:54 | www.oxu.az | 7

В Ширванском апелляционном суде завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении жителей Масаллинского района Азера Агаева 1989 года рождения и Бястягюль Агаевой 1979 года рождения, обвиняемых по статьям 120.2.1 (попытка умышленного убийства, совершенная группой лиц по предварительному сговору), 120.2.7 9 (умышленное убийство двух или более человек) и 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Как передает Oxu.Az, 5 июня прошлого года житель села Миенкю Масаллинского района Азер Агаев и его супруга Бестегюль на почве семейного конфликта убили родителей мужа – Этибара Агаева 1962 года рождения и Рафигу Агаеву 1962 года рождения, нанеся им множественные удары топором.

Затем убийцы закопали тела в хлеву и залили бетоном. Родственникам супруги сказали, что родители уехали в Россию.

После этого сам А.Агаев обратился в Отдел полиции Масаллинского района, сообщив о пропаже родителей. 9 июня в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Этибара и Рафига Агаева убили его сын с супругой.

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям признал Азера Агаева и Бястягюль Агаеву виновными по предъявленным обвинениям и приговорил каждого из них к 20 годам лишения свободы.

Прокурор остался недовольным приговором и подал апелляционный протест.

Ширванский апелляционный суд, рассмотрев обстоятельства дела, частично удовлетворил протест.

Согласно решению, 20-летний срок лишения свободы для А.Агаева был заменен на пожизненное заключение.

Приговор в отношении Б.Агаевой был оставлен в силе.